Superdatorn BETSiE har simulerat Europa League-säsongen 20 000 gånger.

Då förutspås Malmö FF ryka redan i ligafasen.

Foto: Bildbyrån

I kväll, onsdag, är det dags för en ny säsong av Europa League. Då får Malmö FF besök av den bulgariska storklubben Ludogorets, med svenska Edvin Kurtulus i spetsen, i premiärmatchen under onsdagskvällen.

Malmö kvalade in till turneringen efter uttåg i Champions League-kvalet mot den danska rivalen FC Köpenhamn. Förutom Ludogorets väntar tjeckiska Viktoria Plzeň, Dinamo Zagreb, Panathinaikos från Grekland, Premier League-klubben Nottingham Forest, Porto, Crvena Zvezda och Genk för den regerande svenska mästaren. Och enligt superdatorn BETSiE är MFF:s lottning allt för tuff.

Fiaskot: MFF åker ur

FotbollDirekt har tagit hjälp av superdatorn för att simulera Europa League-säsongen 20 000 gånger baserat på statistik, ekonomisk data och sannolikhetslära. Då står det klart att Malmö FF väntas sluta på 26:e plats i ligafasen.

Om profetian stämmer blir det därmed uttåg för MFF, då det bara är de 24 bästa lagen som tar sig vidare till slutspel.

Chans till avancemang

Enligt BESTiE har MFF dock en teoretisk chans på 44,6 procent att sluta på plats 9-24 i ligafasen, och därmed ta sig vidare till playoff. Där ges Malmö en procentchans på 24,1 att ta sig till åttondelsfinal.

Foto: Bildbyrån

De himmelsblå har även en möjlighet på 9,2 procent att skrälla och sluta topp åtta i EL. Då skulle MFF gå direkt till åttondelsfinal.

Matchen mellan Malmö FF och Ludogorets startar klockan 21:00 under onsdagskvällen.

✔️ BETSiE använder omfattande matchdata, lagens ekonomi och spelarvärde för att förutsäga kommande matchresultat. Den simulerar Europa League-säsongen tusentals gånger för att beräkna varje lags chanser.