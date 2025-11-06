Ellborg med viktig straffräddning för MFF

Melker Ellborg klev fram som hjälte för MFF i den första halvleken.

Han räddade straff efter drygt tjugo minuter efter att Busuladzic fällt Swiderski i straffområdet.



Malmö FF inledde matchen mot Panathinaikos bra. Man skapade flera lägen och höll gästerna borta.



Grekerna växte dock in i matchen och var nära att såra MFF.

I den 18:e minuten kom en rejäl smäll för MFF. Kenan Busuladzic tappade bollen strax utanför eget straffområde och i försöket att reparera situationen fällde han Karol Swiderski – domaren pekade direkt på straffpunkten.

Men Melker Ellborg klev fram som räddare. Han höll sig kall, väntade ut Swiderski och slängde sig sedan åt sin vänstra sida där han stod för en fin räddning som höll Malmö kvar i matchen.



