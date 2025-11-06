FC Midtjylland leder Europa League – bortaslog Celtic

FC Midtjylland besegrade Celtic med 3–1 på bortaplan.

Därmed klättrade man upp i topp av Europa League-tabellen.



Celtic har under hösten haft en turbulent period med svaga resultat och protester från supportrarna mot klubbledningen. För drygt en vecka sedan lämnade tränaren Brendan Rodgers in sin avskedsansökan, och laget leds tills vidare av Martin O’Neill och Shaun Maloney.

I kväll mötte skottarna danska FC Midtjylland på bortaplan i Europa League, med Benjamin Nygren från start. Första halvlek blev tuff, och inom loppet av nio minuter i slutet av halvleken gick Midtjylland ifrån till en 3–0-ledning.

Celtic lyckades reducera på straff i slutminuterna, men Midtjylland vann matchen med 3–1. Danskarna toppar därmed Europa League-tabellen med maximala tolv poäng, medan Celtic har samlat fyra poäng