Hundratals Roma-supportrar gripna i Nice

Under onsdagskvällen gästar AS Roma OGC Nice i Europa League.

Då har över 100 Roma-supportrar gripits av fransk polis.

Foto: Alamy



Det är TT som rapporterar att situationen i Frankrike, inför matchen mellan Nice och Roma i Europa League, har eskalerats.

Detta då oroligheterna under tisdagskvällen, där saker kastades mot polisen, har lett till att 102 supportrar till bortalaget har gripits.

I samband med detta ska även en mängd vapen ha beslagtagits, enligt uppgifterna.

Inför kvällens match råder ett stort säkerhetspådrag med mer än 400 poliser närvarande.

Matchen mellan Nice och Roma har avspark klockan 21.00.