Inför MFF-mötet – tufft för tidigare Bajenstjärnan

Jusef Erabi lämnade Hammarby för Genk – i en affär värd 60 miljoner kronor.

Under torsdagen ställs den belgiska klubben mot Malmö FF i Europa League.

Det återstår att se om Hammarbys förre stjärnforward kommer till spel.

Foto: Bildbyrån/ Alamy

Hammarby sålde anfallaren Jusef Erabi till belgiska Genk i somras i en övergång som landade på 60 miljoner kronor.

Erabi fick en smakstart på tiden i Genk. Anfallaren nätade i sin debut och blev matchvinnare. Sedan dess har det blivit allt mindre av den varan.

På elva framträdanden har 22-åringen startar fyra i ligan. Värre har det varit i Europa League där han endast fått agera inhoppare. På senare tid har det ryktats om att 60-miljonersmannen kan lämna Genk på lån där klubbar som Rapid Wien och NAC Breda nämnts.

Under torsdagen drabbar Genk och Malmö FF samman i den sista ligafas-matchen i Europa League. MFF har sedan tidigare ingen chans att gå till slutspel. Genk å andra sidan, har möjlighet att klättra upp på en kvalificeringsplats.

Under tiden i Hammarby ställdes Erabi mot MFF fem gånger och där det blivit ett mål och en assist. 22-åringen finns med i det belgiska trupp inför Europa League-matchen. Det återstår att se hur många minuter det blir.

Matchen mellan Genk och MFF startar 21.00.