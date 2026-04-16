JUST NU: Celta Vigo illa ute i Europa league
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Omgång två av kvartsfinalerna i Europa League.
Celta Vigo tar emot Freiburg hemma på Estadio de Baladios.
Hemmalaget har hamnat i ett tufft läge i det andra mötet i kvartsfinalen efter två snabba baklängesmål före paus.
I returmötet i kvartsfinalen mellan Celta Vigo och Freiburg fick hemmalaget en tung första halvlek.
Motståndarna gjorde två mål inom loppet av några minuter. Det första i den 35:e och de andra i den 39:e minuten – vilket satte laget i ett tydligt underläge.
Williot Swedberg finns med i matchtruppen men har suttit på bänken i den första halvleken. Carl Starfelt missar matchen på grund av skada.
Första matchen slutade 3-0 till Freiburg så Celta Vigo har ett tufft läge för att ta sig vidare.
Den här artikeln handlar om: