JUST NU: Celta Vigo illa ute i Europa league

Omgång två av kvartsfinalerna i Europa League.

Celta Vigo tar emot Freiburg hemma på Estadio de Baladios.

Hemmalaget har hamnat i ett tufft läge i det andra mötet i kvartsfinalen efter två snabba baklängesmål före paus.

I returmötet i kvartsfinalen mellan Celta Vigo och Freiburg fick hemmalaget en tung första halvlek.



Motståndarna gjorde två mål inom loppet av några minuter. Det första i den 35:e och de andra i den 39:e minuten – vilket satte laget i ett tydligt underläge.

Williot Swedberg finns med i matchtruppen men har suttit på bänken i den första halvleken. Carl Starfelt missar matchen på grund av skada.



Första matchen slutade 3-0 till Freiburg så Celta Vigo har ett tufft läge för att ta sig vidare.