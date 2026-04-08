JUST NU: Helt lika inför returen mellan Braga och Betis

I dag ställdes Braga mot Real Betis i kvartsfinalen av Europa League.

Då såg portugiserna länge ut att gå segrande ur bataljen.

Detta fram till att Cucho Hernández kvitterade matchen på straff.

Foto: Bildbyrån

Efter avancemanget till VM har Gustaf Lagerbielke återgått till vardagen med portugisiska Braga, som han lämnade Celtic för sommaren 2025.

I dag spelade han från start i den första kvartsfinalen i Europa League mot Real Betis hemma.

Matchen började också klart bäst för hemmalaget som tog ledningen redan i den femte minuten, efter att Florian Grillitsch hittat rätt med en klack.

Braga-ledningen stod sig också i nära en timmes spel – fram till att spanjorerna tilldömdes en straff. Den tog Cucho Hernández hand om och skickade in kvitteringen.

Resultatet stod sig senare hela vägen fram till domarens slutvissla, vilket innebär att ställningen är helt jämn inför nästa veckas retur i Betis.

Gustaf Lagerbielke spelade hela matchen.