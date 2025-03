Spurs i brygga inför returen – Bergvall syndabock

Ikväll tog AZ Alkmaar emot Tottenham Hotspur i åttondelsfinalen av Europa League.

Då var Lucas Bergvall inblandad i mycket under den första halvleken.

Dels för att han sparkade ner Mayckel Lahdo som tvingades till byte – och för att han gjorde självmål.

Under torsdagen spelades de första åttondelsfinalerna i Europa League.



På AFAS Stadion i Alkmaar tog AZ emot Londonklubben Tottenham Hotspur.



När startelvorna kommunicerades stod det klart att två svenskar kommer till spel.



I AZ Alkmaar, Mayckel Lahdo. I Spurs, Lucas Bergvall.

***



Redan i den fjärde minuten var Mayckel Lahdo nära att hitta fram till lagkamraten Troy Parrott som hade tagit sig in i boxen. Inspelet var bra och anfallaren nära att kunna stöta bollen mot mål.



Kort därefter var planens svenskar inblandade i en situation. Detta efter att Bergvall prickat Lahdo istället för bollen med en hård spark vilket ledde till att Lahdo blev liggande.



Den tidigare Hammarbyspelaren tvingades därefter till byte i den nionde minuten.



Två minuter senare var AZ:s yttermittfältare Poku nära att hitta rätt efter att han dribblat bort Bentancur och avslutat.



Med 18 minuter spelade slog AZ Alkmaar in en hörna. På det efterföljande inspelet skulle Lucas Bergvall rensa bort bollen, men lyckades istället lyfta in den i egen bur.



Strax innan pausvila var AZ Alkmaar nära att utöka sin ledning när de, flera gånger om, testade avslut mot Vicario från nära håll. Den tilltrasslade situationen slutade med att Bergvall uppoffrande täckte skott och rensade bort bollen.



I den andra halvleken inledde Tottenham klart bättre än den första. Trots det hade man, när närmare en timme var spelad, inte hittat fram till någon riktigt het målchans.



Spurs fortsatte att trycka på för ett kvitteringsmål, och AZ Alkmaar stack upp när man hade chansen.



När 90 minuter fotboll var spelade var ställningen fortsatt 1-0 till hemmalaget.

***



Startelvor:



AZ Alkmaar: Owusu-Oduro; Møller Wolfe, Goes, Penetra, Maikuma – Koopmeiners, Clasie, Buurmeester – Lahdo, Parrott, Poku.



Tottenham Hotspur: Vicario; Spence, Udogie, Danso, Gray – Maddisson, Bentancur, Bergvall – Johnson, Tel, Son.