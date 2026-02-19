Nygren nätade i Celtics förlust

Benjamin Nygrens målform håller i sig.

Men Celtic åkte på förlust.

Foto: Bildbyrån

Benjamin Nygren fortsätter att leverera. I Europa League-mötet där Celtic ställdes mot VfB Stuttgart klev han fram och satte kvitteringen till 1-1 efter att ha rundat målvakten och rullat in bollen i öppet mål.

Fullträffen innebär att svensken nu står på 17 mål den här säsongen.



Minuter senare övertog däremot Vab Stuttgart ledningen genom El Khannouss, som gjorde sitt andra mål för kvällen.



I den andra halvleken utökade bortalaget sedan till 3-1 efter att Jamie Lewelings skott utifrån letat sig in i mål.



Benjamin Nygren byttes ut i den 71:a minuten, och på tilläggstid satte Tiago Tomas 4–1 som slutresultat.

Returen spelas nästa vecka där vinnaren tar sig vidare till åttondelsfinal i Europa League.



