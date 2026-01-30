Så spelas play off-rundan i Europa League

24 lag har gått vidare till slutspel i Europa League.

I dag har 16 av lagen lottats in i play off-möten.

Se utfallet av lottningen här!

Foto: Bildbyrån

Efter åtta omgångar av Europa Leagues ligafas har totalt 24 lag tagit sig vidare till slutspel.

De åtta bäst placerade klubbarna har gått direkt till åttondelsfinal, medan de lagen som placerade sig på niondeplats ner till den sista slutspelsplatsen kommer att göra upp i en play off-match där vinnaren tar sig till åttondelsfinal.

De åtta lag som redan är klara för åttondelsfinal

Lyon

Aston Villa

FC Midtjylland

Real Betis

FC Porto

Braga

Freiburg

Roma

Under fredagen lottades sextondelsfinalerna, eller play off-mötena, i Nyon, Schweiz. Där var lagen placerade mellan 9-16 seedade och lottades mot något av de oseedade lagen som slutade på plats 17-24.

De första sextondelsfinalerna spelas den 19 februari, där de oseedade lagen har hemmaplan, och returen den 26 februari – med de seedade lagen som hemmalag.

Alla sextondelsfinaler: