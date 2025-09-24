Så ställer Malmö FF upp mot Ludogorets

Under onsdagskvällen inleder Malmö FF sitt spel i Europa League.

Detta då man tar emot bulgariska Ludogorets på hemmaplan.

Matchen har avspark klockan 21.00.

Foto: Bildbyrån

I kväll, onsdag, är det dags för en ny säsong av Europa League. Då får Malmö FF besök av den bulgariska storklubben Ludogorets, med svenska Edvin Kurtulus i spetsen, i premiärmatchen under onsdagskvällen.

Malmö kvalade in till turneringen efter uttåg i Champions League-kvalet mot den danska rivalen FC Köpenhamn. Förutom Ludogorets väntar tjeckiska Viktoria Plzeň, Dinamo Zagreb, Panathinaikos från Grekland, Premier League-klubben Nottingham Forest, Porto, Crvena Zvezda och Genk för den regerande svenska mästaren.

Till kvällens match på Eleda stadion står det klart att huvudtränare Henrik Rydström gör en förändring jämfört med förlustmatchen mot Djurgården i helgen. Detta då Anders Christiansen tar plats på mittfältet istället för Lasse Berg Johnsen.



Startelvor:

Malmö FF: Olsen; Stryger, Jansson, Rösler, Busanello – Bolin, Skogmar, Rosengren, Haksabanovic – Christiansen, Gudjohnsen.



Ludogorets: Padt; Son, Kurtulus, Almeida, Andersson – Duarte, Stanic, Naressi – Vidal, Bile, Marcus.



