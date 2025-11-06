JUST NU: Olsen bänkas mot Panathinaikos

Malmö FF gästas av gregiska Panathinaikos i kväll.

Lagen ställs mot varandra i kvällens Europa League-omgång.

Nu är startelvorna till drabbningen här.



Malmö FF tar emot Panathinaikos hemma på Eleda Stadion i den fjärde omgången av Europe Leagues ligaspel.



Inför kvällens drabbning står MFF på 1 inspelad poäng och gästerna står på tre poäng.



Matchen startar 18.45.



När startelvorna presenterades kunde vi konstatera att Anes Mravac gör tre förändringar i startelvan jämfört med helgens allsvenska möte med Häcken. I backlinjen får Pontus Jansson och Andrei Djuric chansen istället för Colin Rösler och Johan Karlsson.

En av de mest uppseendeväckande förändringarna är Robin Olsen placeras på bänken, medan Melker Ellborg får förtroendet mellan stolparna.

Startelvor:

Malmö FF: Ellborg – Stryger, Jansson, Djuric, Busanello – Busuladzic, Rosengren, Skogmar – Ekong, Haksabanovic, Bolin

Panathinaikos: Lafont – Kotsiras, Palmer-Brown, Touba, Kyriakopoulos – Siopis, Chirivella – Tete, Djuricic, Zaroury – Swiderski



