JUST NU: Svenskarna visar vägen för Celta Vigo

Drömstart för Celta Vigo och Williot Swedberg.

Svensken slog till redan efter 35 sekunder mot Lille.

I den andra halvleken utökade sedan Carl Starfelt hemmalagets ledning.

Foto: Bildbyrån

Celta Vigo mot Lille i Europa League denna torsdagskväll och det började fantastiskt för hemmalaget.

Redan efter 35 sekunder så hade hemmalaget tagit ledningen, detta genom Williot Swedberg.

Celta Vigo bjöds på målet, detta då ett uppspel hamnade hos Iago Aspas, som sedan serverade Williot Swedberg som enkelt satte bollen i öppet mål.

Målet var svenskens andra i Europa League den här säsongen.

I mitten av den första halvleken skulle Celta Vigo sedan desarmeras till tio man på plan, detta då Hugo Sotelo drog på sig rött kort.

Trots det höll man 1–0-ledningen till halvtid.

Ledningen höll man sedan hårt i under den andra halvleken och med ungefär 20 minuter kvar ökade man den, detta då Carl Starfelt satte dit 2–0.

Matchen pågår.