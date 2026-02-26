Swedberg målskytt igen – Vigo vidare till åttondelsfinal

Williot Swedbergs fina form i Celta Vigo håller i sig.

Svensken nätade och såg till att spanjorerna nu är klara för åttondelsfinal i Europa League.



Foto: Bildbyrån



Williot Swedberg fortsätter leverera i Europa. I kvällens returmöte i Europa League satte han 1–0 för Celta Vigo mot PAOK Thessaloniki.

Målet kom i den 63:e minuten efter ett välplacerat avslut. Det var dock inte hans första mål i dubbelmötet. I den första matchen gjorde den tidigare han Celta Vigos 2–0-mål i 2–1-segern.



I den 77:minuten byttes Swedberg ut. Samtidigt kom svenske Alexander Jeremejeff in för PAOK.



Swedbergs mål blev matchens enda och resultatet skrevs till 1-0. Det innebär att Celta Vigo vann dubbelmötet med totalt 3-1. Man är därmed klara för avancemang och åttondelsfinaler i Europa League.



