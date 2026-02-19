Prenumerera

Foto: Bildbyrån

Swedberg och Jeremejeff målskyttar i Europa

Author image
Moa Jansson
Webbredaktör
Williot Swedberg fortsätter göra mål i Europa League.
Det gjorde även Alexander Jeremejeff.
Matchen slutade 2-1 till Vigo.


Celta Vigo ställdes mot PAOK kvällens match på bortaplan i Europa Leagues playoff.

Gästerna tog ledningen genom Iago Aspas som senare assisterade Williot Swedberg som gjorde 2–0-målet precis innan paus.

Svensken har redan gjort mål tidigare i ligaspelet och har denna säsong totalt fem mål i alla tävlingar.

I halvtid var ställningen 2-0 till gästerna.

Dryga halvtimmen in i den andra halvleken var det dags för nästa svensk att hitta nätet när Alexander Jeremejeff gjorde 2-1 på volley.

Men några fler mål blev det inte. Celta har nu skaffat sig en fint utgångsläge inför returen som spelas nästa vecka.


