Swedberg och Jeremejeff målskyttar i Europa
Williot Swedberg fortsätter göra mål i Europa League.
Det gjorde även Alexander Jeremejeff.
Matchen slutade 2-1 till Vigo.
Celta Vigo ställdes mot PAOK kvällens match på bortaplan i Europa Leagues playoff.
Gästerna tog ledningen genom Iago Aspas som senare assisterade Williot Swedberg som gjorde 2–0-målet precis innan paus.
Svensken har redan gjort mål tidigare i ligaspelet och har denna säsong totalt fem mål i alla tävlingar.
I halvtid var ställningen 2-0 till gästerna.
Dryga halvtimmen in i den andra halvleken var det dags för nästa svensk att hitta nätet när Alexander Jeremejeff gjorde 2-1 på volley.
Men några fler mål blev det inte. Celta har nu skaffat sig en fint utgångsläge inför returen som spelas nästa vecka.
