Swedberg och Jeremejeff målskyttar i Europa

Williot Swedberg fortsätter göra mål i Europa League.

Det gjorde även Alexander Jeremejeff.

Matchen slutade 2-1 till Vigo.





Celta Vigo ställdes mot PAOK kvällens match på bortaplan i Europa Leagues playoff.

Gästerna tog ledningen genom Iago Aspas som senare assisterade Williot Swedberg som gjorde 2–0-målet precis innan paus.

Svensken har redan gjort mål tidigare i ligaspelet och har denna säsong totalt fem mål i alla tävlingar.



I halvtid var ställningen 2-0 till gästerna.



Dryga halvtimmen in i den andra halvleken var det dags för nästa svensk att hitta nätet när Alexander Jeremejeff gjorde 2-1 på volley.



Men några fler mål blev det inte. Celta har nu skaffat sig en fint utgångsläge inför returen som spelas nästa vecka.



