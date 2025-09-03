Klart: Här är Malmö FF:s Europa League-trupp

Malmö FF spelar som bekant i Europa League i höst.

Inför det så har nu truppen släppts.

Malmö FF säkrade Europa League-spel genom att komfortabelt ta sig förbi SK Sigma Olomouc och snart drar ligafasen igång.

Inför det så har Malmö FF meddelat sin trupp till ligafasen och glädjande för Skåneklubben är att såväl Erik Botheim och Johan Dahlin är med i truppen.

Dahlin har hittills i år inte gjort någon tävlingsmatch för MFF, medan Botheim varit borta sedan i mitten av maj.

Se hela MFF:s trupp nedan:

Johan Dahlin, Robin Olsen, Melker Ellborg, Johan Karlsson, Andrej Djuric, Martin Olsson, Jens Stryger, Pontus Jansson, Colin Rösler, Gabriel Busanello, Malte Frejd Pålsson, Oscar Lewicki, Otto Rosengren, Arnor Sigurdsson, Anders Christiansen, Salifou Soumah, Taha Ali, Lasse Berg Johnsen, Sead Haksabanovic, Adrian Skogmar, Hugo Bolin, Emmanuel Ekong, Oliver Berg, Erik Botheim, Stefano Vecchia.

Dessa spelare finns med på A-listan, medan bland annat Daniel Gudjohnsen och Kenan Busuladzic finns med B-listan.