Klart: Så spelas semifinalerna i Europa League

Kvartsfinalerna är avgjorda och nu återstår endast fyra lag i Europa League.

Det blir bland annat ett möte där två Premier League-lag ställs mot varandra

Så här kommer semifinalerna spelas.

Semifinalerna i Europa League är nu fastställda efter att kvartsfinalerna spelats klart under torsdagskvällen.

Freiburg säkrade sin plats efter totalt 6–1 mot Celta Vigo. Aston Villa tog dig vidare efter 7-1 mot Bologna och Nottingham Forest efter 2-1 mot FC Porto. Samtidigt tog även Braga sig vidare efter en stark vändning mot Betis.

Så här spelas semifinalerna:



Braga – Freiburg



Aston Villa – Nottingham Forest

Semifinalerna spelas med start 30 april, med returer en vecka senare.

Finalen avgörs sedan den 20 maj.