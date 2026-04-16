Foto: Bildbyrån

Klart: Så spelas semifinalerna i Europa League

Moa Jansson
Kvartsfinalerna är avgjorda och nu återstår endast fyra lag i Europa League.
Det blir bland annat ett möte där två Premier League-lag ställs mot varandra
Så här kommer semifinalerna spelas.

Semifinalerna i Europa League är nu fastställda efter att kvartsfinalerna spelats klart under torsdagskvällen.

Freiburg säkrade sin plats efter totalt 6–1 mot Celta Vigo. Aston Villa tog dig vidare efter 7-1 mot Bologna och Nottingham Forest efter 2-1 mot FC Porto. Samtidigt tog även Braga sig vidare efter en stark vändning mot Betis.

Så här spelas semifinalerna:

Braga – Freiburg

Aston Villa – Nottingham Forest

Semifinalerna spelas med start 30 april, med returer en vecka senare.
Finalen avgörs sedan den 20 maj.

