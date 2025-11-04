Kris i Panathianikos inför MFF – vill panikvärva från Valencia

På torsdag kommer Panathianikos återigen till Sverige – exakt ett år sedan sist då grekerna föll mot Djurgården.

Men det är ett sargat Panathinaikos som ligger åtta i den grekiska ligan och nu kommer uppgifter att Atenklubben vill panikvärva in Valencias kritiserade sportdirektör Miguel Ángel Corona.

Foto: Alamy

Den 7 november i fjol åkte Panathinaikos på pumpen i Stockholm mot Djurgården i Conference League.

På torsdag, närmare bestämt 6 november, är det återigen dags för grekiska storklubben att gästa svensk mark – den här gången i Malmö.

MFF tar emot den grönvita Atenklubben i Europa League och precis som att det råder kris i himmelsblått är det samma sak hos grekerna.

Panathianikos, med 20 ligatitlar på meritlistan, ligger först på åttonde plats i inhemska ligan och kommer i Europaspelet närmast från två raka förluster.

Nyligen sparkades portugisen Rui Vitoria som tränare och ersattes av Rafa Benitez, mest känd för att ha lett Liverpool till det episka Champions League-guldet mot Milan 2005.

Men Benitez gjorde också stor succé i Valencia i början av 2000-talet med dubbla ligatitlar och nu kan spanjoren få sällskap i Panathinaikos av Valencias nuvarande sportdirektör Miguel Ángel Corona.

Det är Valenciabaserade tidningen Superdeporte som rapporterar att Corona inte längre är önskvärd i klubben sedan skotten Ron Gourlay kommit in som ny vd för den spanska storklubben.

Detta har alltså fått Panathinaikos att vilja agera och plocka in den i Valencia hårt kritiserade Corona. Enligt grekiska tidningen Gazzetta ska parterna redan vara muntligt överens.

I Panathinaikos spelar svenske anfallaren Alexander Jeremejeff sedan allsvenska skytteligavinsten i BK Häcken 2022.