MFF hedrar Åge Hareide: ”En stor fotbollsledare”

Malmö FF minns Åge Hareide.

Legendaren kommer att hedras med en tyst minut i samband med MFF:s Europa-match i morgon.

Foto: Bildbyrån

Det har gått drygt en månad sedan den legendariske fotbollstränaren Åge Hareide gick bort. Den norska ikonen hade varit sjuk i hjärncancer under en längre tid och den 19 december gick han bort, 72 år gammal.

– Nu har han spelat sin sista match. Vi är evigt tacksamma för all kärlek vi fått under den tid han varit sjuk, sa sonen Bendik Hareide i ett uttalande till norska VG.

Hyllas av Malmö FF

I morgon, torsdag, kommer tränarikonen hyllas av Malmö FF. Inför Europa League-matchen mot Crvena Zvezda på Eleda stadion i Malmö kommer det att hållas en tyst minut för att minnas Hareide, som tränade MFF under två sejourer.

”I december förlorade vi en stor fotbollsledare och en av de viktigaste personerna i Malmö FF:s moderna historia. Innan avspark håller vi en tyst minut för att hedra minnet av Åge Hareide.”, skriver MFF.

Hareide i MFF, 2022. Foto: Bildbyrån

Matchen mellan Malmö FF och Crvena Zvezda startar klockan 18:45 under torsdagen.