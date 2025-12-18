Åge Hareide är död – blev 72 år gammal

Den norska fotbollstränaren Åge Hareide är död.

Han avled under natten, 72 år gammal, efter en tids sjukdom.



Åge Hareide är död. Den profilerade tränaren gick bort under natten till onsdagen, omgiven av sin familj i hemmet. Dödsbeskedet bekräftas av hans son Bendik i ett uttalande till norska VG.

– Pappa somnade in i natt, hemma med familjen runt omkring sig. Nu har han spelat sin sista match. Vi är evigt tacksamma för all kärlek vi fått under den tid han varit sjuk, skriver sonen.

Hareide diagnostiserades med hjärncancer under sommaren och har sedan dess varit allvarligt sjuk. Det var i slutet av november som han gick ut med att han var sjuk.

Under sin långa karriär blev han en av Nordens mest respekterade tränare. I Sverige satte han tydliga avtryck genom sina uppdrag i Örgryte, Helsingborgs IF och Malmö FF, där han var med och formade framgångsrika lag.



Med Helsingborgs IF tog han SM-guld 1999 och upprepade bedriften med Malmö FF 2014. Under sin tid i Malmö ledde han dessutom klubben till Champions League-gruppspel två år i rad, 2014 och 2015, och återvände även kortvarigt som tillförordnad huvudtränare under 2022.

På landslagsnivå var Hareide norsk förbundskapten mellan 2003 och 2008. Därefter tog han över Danmark, som han ledde åren 2016 till 2020, och senare Island under perioden 2023–2024.

Åge Hareide blev 72 år och han lämnar efter sig ett stort arv inom nordisk fotboll.

