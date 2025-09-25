MFF-ilskan i natt: ”Ett lag vi ska slå”

Malmö FF åkte på en nitlott mot Ludogorets.

Efter förlusten var tränare Henrik Rydström irriterad på sitt eget lag.

– Vi har bara oss själva att skylla, sa han till ESPN.

Foto: Bildbyrån

Efter en mardrömsstart med underläge direkt och ett individuellt misstag från målvakten Robin Olsen fick Malmö FF se sig besegrat av bulgariska Ludogorets i Europa League-premiären i går, onsdag.

Ludogorets, som är en dominant storklubb i Bulgarien och återkommande medverkar i Europa-spel, gick vinnande från striden på Eleda stadion och slog MFF med 2–1, efter att Lasse Berg Johnsen snyggat till siffrorna sent i matchen.

Efter förlusten var tränaren Henrik Rydström besviken på sitt Malmös insats under onsdagskvällen.

– Det här är ett lag som vi ska slå. De har individuell skicklighet och jobbar hårt, men det här är ett lag vi ska slå. Vi har bara oss själva att skylla. Om jag ska säga något om säsongen så är det att det har varit så i lite väl många matcher, sa han i natt till ESPN.

Bemöter avgångsropen

Malmö FF har en tung säsong bakom sig. Det blev uttåg i Champions League-kvalet, och i allsvenskan ligger den regerande mästaren på sjätteplats med sex omgångar kvar att spela, 18 (!) poäng bakom serieledande Mjällby AIF.

Resultaten har fått många att trycka på att det är dags för ett tränarskifte för MFF.

Foto: Bildbyrån

– Jag vet att många skriker på förändring och jag säger aldrig att man inte ska respektera vad andra tycker, det ska man göra ibland. Hade det inte varit för att vi själva har det i våra egna händer och att vi kan förbättra saker och ting, och att det är slut på ideér, då kanske det hade varit något sådant (dags för förändring, reds. anm.), men i vårt fall handlar det om att man tar ansvar och man inser och inte gömmer sig, och att vi förstår att vi har oss själva att skylla för att vi inte vinner den här matchen, säger Rydström

Malmö FF tar emot IFK Värnamo i nästa omgång av allsvenskan på söndag den 28 september.