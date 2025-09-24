MFF-kaptenen förklarar förlusten: ”Vi bjuder på skitmål”

Malmö FF föll tungt mot Ludogorets efter två individuella misstag.

Då är Pontus Jansson uppgiven efter Europa League-premiären.

– Det känns som att man har stått här förut, säger han till Disney.

Foto: Bildbyrån

Malmö FF premiärspelade i Europa League på ett halvtomt Eleda stadion. Detta i en match där två individuella misstag ledde till förlust mot bulgariska Ludogorets. Detta trots att Lasse Berg Johnsen fick in en reducering med tio minuter kvar att spela.

Därför är det med tuffa känslor som lagkapten Pontus Jansson summerar dagens tillställning.

– Nej, lite så är det ju. Vi har en bra start med två halvlägen sedan får dem en onödig straff och en kantfrispark som vi också ska försvara bättre. Vi bjuder på skitmål, säger Jansson till Disney efter matchen.

”De hade lika gärna kunnat gjort 3-0 och 4-0”

På frågan om hur han förklarar att de släpper in så enkla mål lyder svaret:

– Man kan analysera alla situationer i en fotbollsmatch och hitta lösningar för att göra det bättre. Det är svårt direkt efter, och jag har inte sett dem igen. Straffen är såklart onödig att ge bort i den situationen, utan att jag har sett den. Vi bjuder på kontringar och de hade lika gärna kunnat gjort 3-0 och 4-0.

– Det känns som att man har stått här förut, avslutar Jansson och ler.