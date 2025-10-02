Midtjylland skrällde mot Nottingham Forest

Midtjylland stod för en riktig skräll när de besegrade Nottingham Forest.

Danskarna vann med 3–2 i Europa League på bortaplan.



Foto: Bildbyrån

På förhand var Nottingham Forest favoriter till att vinna kvällens match. Men trots stora ekonomiska skillnader mellan lagen lyckades den danska tabelltvåan trotsa oddsen och ta hem segern.



Matchen var jämn men Midtjylland höll undan och kunde till slut fira en oväntad triumf.

Segern innebär att Midtjylland har full pott efter två omgångar i Europa League, medan Nottingham Forest fortfarande sitter på en poäng.