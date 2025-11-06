Nguens oväntade MFF-hälsning: ”Hoppas de vinner”

STOCKHOLM. Han överglänste Panathinaikos stjärnor för exakt ett år sedan.

Nu vill Djurgårdens storstjärna Tokmac Nguen att Malmö FF upprepar bedriften genom att besegra den grekiska bjässen i kväll.

– Jag hoppas att Malmö vinner, säger norrmannen till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Den 7 november förra året var Tokmac Nguen bäst på plan när Djurgården skrällvann hemma mot Panathinaikos i Conference Leauge.

När FotbollDirekt träffar honom under torsdagen, den 6 november ett år efter succén mot grekiska storklubben, är han först ovetandes om att Malmö FF ska möta Panathinaikos i kvällens Europa League-omgång.

– Jag har ingen koll, men det blir en spännande match. Hade det varit konstgräs i Malmö hade jag sagt att MFF skulle vinna direkt, säger Nguen och skrattar:

– Det var svårt för Panathinaikos på konstgräset, de tyckte inte om det. Det blir ju så när man inte är van vid det. Jag har ingen koll på Panathinaikos i dag men jag hoppas att Malmö vinner.

Du gör det trots att de är en rival till er?

– Jaja, hundra procent. Malmö är ett lag från vår liga, det är en storklubb i Sverige som kan göra det bättre för alla andra allsvenska lag genom att vinna sådana här matcher. Så ja, jag hoppas på Malmö i kväll.

Hamnade i bråk mot MFF – och visades ut: ”Blev en stor grej”

På tal om rivaliteten till MFF hade Nguen själv en rejäl dispyt med Derek Cornelius 2024 vilket kostade ett rött kort och flera matchers avstängning, men det är glömt nu menar han.

– Det där med Cornelius blev ju en stor grej. Det blev som det blev, men en vecka senare mötte vi ju Malmö i cupfinalen (som Nguen var avstängd i) och då snackade jag med Cornelius och även Pontus Jansson. Så nej, jag har inget agg så.

Du var i intervju med mig efter Panathinaikos-vinsten inne på att du redan på förhand visste att de skulle underskatta er och att de inte ville springa. Var det så?

– Ja jag har spelat många sådana matcher. Matcher mot stora lag, mot stora profiler. Det är så fotboll funkar. Går man ner några procent blir det snabbt jämnt. Dessutom hade vi en helt fantastisk stämning från våra supportrar som nog Panathianikos inte hade förväntat sig. Då är det inte onormalt att det blir så.

LÄS OCKSÅ

NORDQVIST: ”Varningen kring Panathinaikos är inte densamma längre”