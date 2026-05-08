Nilsson Lindelöf hyllas efter insatsen: ”Stående ovationer””

Victor Nilsson Lindelöfs Aston Villa är klara för Europa League-final.

Nu hyllas svensken för sin instats på planen.

”Svensken får stående ovationer”, skrev Sky Sports i sin liverapportering.

Under gårdagen var det returmöte mellan Aston Villa och Nottingham Forest i Europa Leauge. Efter första mötet hade Nottingham en ettmålsfördel att gå på.

Inför matchen valde tränare Unai Emery att ändra lite i startelvan. Det blev då en trebackslinje utan svensk representation men Victor Nilsson Lindelöf fick spela som defensiv mittfältare.

Sedan tog det hela 36 minuter innan returmötets första mål ville in. Ollie Watkins satte 1–0 till Aston Villa och utjämnade därmed resultatet från den första semifinalen. Sedan kunde Buendia utöka och ge Aston Villa ledningen i dubbelmötet efter straff.

Svenska stjärnan Victor Nilsson Lindelöf blev utbytt med kvarten kvar.

”Victor Lindelöf, som har varit fantastisk i en ovan position på mittfältet, byts ut mot Lamare Bogarde. Svensken får stående ovationer”, skrev Sky Sports i sin liverapportering.

Kort efter Lindelöfs byte kunde John McGinn sätta 3–0 och 4–0. Tvåmålsskytten valde sedan att hylla svensken.

– Victor har varit enastående. Han har behandlats lite orättvist sedan han skrev på – jag tycker inte att han har satt en fot fel. Sättet han gick in och anpassade sig där ikväll var fantastiskt, säger McGinn till TNT Sports.

Matchen slutade 4–0 och dubbelmötet slutade 4–1.