NORDQVIST: ”Ett hån mot tidigare MFF-upplagor”

Malmö FF slog ut Ludogorets i Champions League-playoffet 2021.

Nu blev det torsk hemma mot samma bulgariska gäng i Europa League-premiären.

Jag är inte förvånad.

Den här MFF-upplagan är ett hån mot tidigare himmelsblåa diton.

Foto: Bildbyrån/FotbollDirekt

Första gången jag jobbade med Malmö FF i Europaspelet var Champions League-gruppspelet 2015. Sjachtar Donetsk med en drös stjärnbrassar stod för motståndet på skånsk mark. Bernard som spelade VM 2014 var med, Fred som senare nådde Manchester United likaså. Forne Arsenalanfallaren Eduardo ska vi heller inte glömma, för att inte tala om kroatiska frisparksspecialisten Dario Srna.

Ändå vann Malmö FF matchen med 1-0. Givetvis var det Markus Rosenberg som gjorde det.

Sju år senare var MFF i en mindre kris, detta 2022. Tre tränare under ett år vittnade om det, detta efter två raka SM-guld och succé i Champions League där det blev gruppspel mot lag som Chelsea och Juventus.

Malmö FF mot Chelsea 2021. Foto: Bildbyrån

Men trots att 2022 i mångt och mycket var ett misslyckat år med en sjundeplats i allsvenskan blev det ändå cupguld efter finalseger mot Hammarby i Stockholm – och likaså ett gruppspel i Europa League.

”Vad är det här för Malmö FF?”

Jag minns det så väl, den där playoffmatchen i Turkiet uppe i bergen som jag bevakade på plats. Sivasspor från Sivas långt in på asiatiska sidan hade rustat för en öronbedövande atmosfär jag sent glömmer. Stadens borgmästare hade skänkt bort biljetterna till invånarna för att staden skulle sluta upp bakom sin rödvita klubb – och på så sätt skrika fram sitt lag till gruppspelet.

Men MFF stod pall, gjorde två sena mål och vann med 2-0 efter att första mötet i Malmö slutat 3-1. Jag har svårt att se detta MFF i ny kris hade stått pall på samma sätt.

För i ärlighetens namn, vad är det här för Malmö FF anno 2025 vi ser?

”Sista dansen”

Tabellsexa, 18 poäng upp till serieledande Mjällby och torsk i cupfinalen mot BK Häcken på hemmaplan. Dessutom en hiskelig förnedring mot kanske värsta rivalen FC Köpenhamn med hela 5-0 i Champions League-kvalet. Nej, det här hösten är Henrik Rydströms sista dans som MFF-tränare – om han ens överlever så länge?

Henrik Rydström, tränare. Foto: Bildbyrån

För i går hade MFF chansen att rädda upp litegrann åtminstone med seger i premiären hemma mot Ludogorets i Europa League. Men nej, inför typ halvfulla läktare tog bulgarerna snabbt ledningen med både 1-0 och 2-0. Markus Rosenberg och de andra gamla stjärnorna kan inte vara stolta över det himmelsblåa lag som de ser försöka ta efter tidigare succéfyllda upplagor.

Först med tolv minuter kvar fick MFF lite kontakt genom ett reduceringsmål från inhopparen Lasse Berg Johnsen, men det är slående hur lamslagt detta MFF uppträder.

Det krävs en storstädning i vinter för att vända på den här skutan, för det här är inte värdigt ett MFF med så många hundra miljoner på banken…