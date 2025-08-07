Norska mardrömmen för svenska lag – en seger på 17 (!) år

Svensk fotboll vill gärna se sig som storebror när vi jämför oss med Norge.

I kväll är det upp till bevis, när två av fyra svenska lag i Europa-kvalet ställs mot norskt motstånd.

Historiskt sett ska våra grannar dock visa sig vara ett riktigt mardrömsmotstånd för svenska lag.

Samtliga fyra svenska klubbar är fortsatt kvar i Europa-kvalet, under under torsdagen ger sig Häcken, Hammarby och AIK in i kvalets tredje omgång. Vid seger i respektive lags dubbelmöte väntar playoff-spel för att säkra spel i ligafasen av Europa League för Häcken och Europa Conference League för ”Bajen” och ”AIK”.

Av de fyra deltagande svenska lagen ställs två mot norskt motstånd. Häcken, som säkrade en plats i Europa-kvalet efter cupfinalsegern mot Malmö FF tidigare i våras, ställs mot Brann medan Hammarby möter storklubben Rosenborg.

Även om det norska motståndet på förhand känns överkomligt för svensklagen ska det visa sig vara en svår uppgift. I alla fall om man tittar på det ur ett historiskt perspektiv.

Av totalt 18 dubbelmöten med norska lag i Europa-spelet har svenska lag bara vunnit sex av dem. Vid det senaste tillfället blev det dock en svensk seger när Elfsborg besegrade Molde i playoff till Europa League förra säsongen, men innan dess måste vi gå tillbaka hela vägen till säsongen 2007/08 för att hitta den senaste svenska segern i ett dubbelmöte med ett norskt lag. Då slog Hammarby Fredrikstad i den andra kvalomgången till Uefacupen (nuvarande Europa League).

Så har det gått mot norska lag

Säsong Svenskt lag Norskt lag Resultat 1968/69 IFK Norrköping Lyn Förlust 1974/75 Djurgårdens IF Start Vinst 1975/76 Östers IF Molde Vinst 1993/94 Östers IF Kongsvinger Förlust 1996/97 IFK Göteborg Rosenborg Förlust 2000/01 Helsingborgs IF Rosenborg Förlust 2001/02 Helsingborgs IF Odd Grenland Vinst 2006/07 Åtvidabergs IF Brann Vinst 2008/09 Djurgårdens IF Rosenborg Förlust 2007/08 Hammarby IF Fredrikstad Vinst 2010/11 AIK Rosenborg Förslust 2011/12 IF Elfsborg Aalesund Förslust 2015/16 IF Elfsborg Odd Förlust 2016/17 IFK Norrköping Rosenborg Förlust 2018/19 Malmö FF Sarpsborg 08 Oavgjort (Gruppspel) 2022/23 IF Elfsborg Molde Förlust 2023/24 BK Häcken Molde Förlust 2024/25 IF Elfsborg Molde Vinst

Hammarby gästar Rosenborg under torsdagskvällen med avspark 18:00. Returmötet spelas i Stockholm på 3Arena nästa torsdag, den 14 augusti. Häcken börjar hemma mot Brann och matchen sparkas i gång klockan 19:00. Returen spelas i Norge den 14 augusti.