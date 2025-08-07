Prenumerera

Foto: Bildbyrån

Norska mardrömmen för svenska lag – en seger på 17 (!) år

    Svensk fotboll vill gärna se sig som storebror när vi jämför oss med Norge.
    I kväll är det upp till bevis, när två av fyra svenska lag i Europa-kvalet ställs mot norskt motstånd.
    Historiskt sett ska våra grannar dock visa sig vara ett riktigt mardrömsmotstånd för svenska lag.

    Paulos om att möta kompisen: ”Han var gullig”

    Samtliga fyra svenska klubbar är fortsatt kvar i Europa-kvalet, under under torsdagen ger sig Häcken, Hammarby och AIK in i kvalets tredje omgång. Vid seger i respektive lags dubbelmöte väntar playoff-spel för att säkra spel i ligafasen av Europa League för Häcken och Europa Conference League för ”Bajen” och ”AIK”.

    Av de fyra deltagande svenska lagen ställs två mot norskt motstånd. Häcken, som säkrade en plats i Europa-kvalet efter cupfinalsegern mot Malmö FF tidigare i våras, ställs mot Brann medan Hammarby möter storklubben Rosenborg.
    Även om det norska motståndet på förhand känns överkomligt för svensklagen ska det visa sig vara en svår uppgift. I alla fall om man tittar på det ur ett historiskt perspektiv.

    Av totalt 18 dubbelmöten med norska lag i Europa-spelet har svenska lag bara vunnit sex av dem. Vid det senaste tillfället blev det dock en svensk seger när Elfsborg besegrade Molde i playoff till Europa League förra säsongen, men innan dess måste vi gå tillbaka hela vägen till säsongen 2007/08 för att hitta den senaste svenska segern i ett dubbelmöte med ett norskt lag. Då slog Hammarby Fredrikstad i den andra kvalomgången till Uefacupen (nuvarande Europa League).

    Så har det gått mot norska lag

    SäsongSvenskt lagNorskt lagResultat
    1968/69IFK NorrköpingLynFörlust
    1974/75Djurgårdens IFStartVinst
    1975/76Östers IFMoldeVinst
    1993/94Östers IFKongsvingerFörlust
    1996/97IFK GöteborgRosenborgFörlust
    2000/01Helsingborgs IFRosenborgFörlust
    2001/02Helsingborgs IFOdd GrenlandVinst
    2006/07Åtvidabergs IFBrannVinst
    2008/09Djurgårdens IFRosenborgFörlust
    2007/08Hammarby IFFredrikstadVinst
    2010/11AIKRosenborgFörslust
    2011/12IF ElfsborgAalesundFörslust
    2015/16IF ElfsborgOddFörlust
    2016/17IFK NorrköpingRosenborgFörlust
    2018/19Malmö FFSarpsborg 08Oavgjort (Gruppspel)
    2022/23IF ElfsborgMoldeFörlust
    2023/24BK HäckenMoldeFörlust
    2024/25IF ElfsborgMoldeVinst

    Hammarby gästar Rosenborg under torsdagskvällen med avspark 18:00. Returmötet spelas i Stockholm på 3Arena nästa torsdag, den 14 augusti. Häcken börjar hemma mot Brann och matchen sparkas i gång klockan 19:00. Returen spelas i Norge den 14 augusti.

