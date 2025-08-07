Norska mardrömmen för svenska lag – en seger på 17 (!) år
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Svensk fotboll vill gärna se sig som storebror när vi jämför oss med Norge.
I kväll är det upp till bevis, när två av fyra svenska lag i Europa-kvalet ställs mot norskt motstånd.
Historiskt sett ska våra grannar dock visa sig vara ett riktigt mardrömsmotstånd för svenska lag.
Video
Paulos om att möta kompisen: ”Han var gullig”
Samtliga fyra svenska klubbar är fortsatt kvar i Europa-kvalet, under under torsdagen ger sig Häcken, Hammarby och AIK in i kvalets tredje omgång. Vid seger i respektive lags dubbelmöte väntar playoff-spel för att säkra spel i ligafasen av Europa League för Häcken och Europa Conference League för ”Bajen” och ”AIK”.
Av de fyra deltagande svenska lagen ställs två mot norskt motstånd. Häcken, som säkrade en plats i Europa-kvalet efter cupfinalsegern mot Malmö FF tidigare i våras, ställs mot Brann medan Hammarby möter storklubben Rosenborg.
Även om det norska motståndet på förhand känns överkomligt för svensklagen ska det visa sig vara en svår uppgift. I alla fall om man tittar på det ur ett historiskt perspektiv.
Av totalt 18 dubbelmöten med norska lag i Europa-spelet har svenska lag bara vunnit sex av dem. Vid det senaste tillfället blev det dock en svensk seger när Elfsborg besegrade Molde i playoff till Europa League förra säsongen, men innan dess måste vi gå tillbaka hela vägen till säsongen 2007/08 för att hitta den senaste svenska segern i ett dubbelmöte med ett norskt lag. Då slog Hammarby Fredrikstad i den andra kvalomgången till Uefacupen (nuvarande Europa League).
Så har det gått mot norska lag
|Säsong
|Svenskt lag
|Norskt lag
|Resultat
|1968/69
|IFK Norrköping
|Lyn
|Förlust
|1974/75
|Djurgårdens IF
|Start
|Vinst
|1975/76
|Östers IF
|Molde
|Vinst
|1993/94
|Östers IF
|Kongsvinger
|Förlust
|1996/97
|IFK Göteborg
|Rosenborg
|Förlust
|2000/01
|Helsingborgs IF
|Rosenborg
|Förlust
|2001/02
|Helsingborgs IF
|Odd Grenland
|Vinst
|2006/07
|Åtvidabergs IF
|Brann
|Vinst
|2008/09
|Djurgårdens IF
|Rosenborg
|Förlust
|2007/08
|Hammarby IF
|Fredrikstad
|Vinst
|2010/11
|AIK
|Rosenborg
|Förslust
|2011/12
|IF Elfsborg
|Aalesund
|Förslust
|2015/16
|IF Elfsborg
|Odd
|Förlust
|2016/17
|IFK Norrköping
|Rosenborg
|Förlust
|2018/19
|Malmö FF
|Sarpsborg 08
|Oavgjort (Gruppspel)
|2022/23
|IF Elfsborg
|Molde
|Förlust
|2023/24
|BK Häcken
|Molde
|Förlust
|2024/25
|IF Elfsborg
|Molde
|Vinst
Hammarby gästar Rosenborg under torsdagskvällen med avspark 18:00. Returmötet spelas i Stockholm på 3Arena nästa torsdag, den 14 augusti. Häcken börjar hemma mot Brann och matchen sparkas i gång klockan 19:00. Returen spelas i Norge den 14 augusti.
Den här artikeln handlar om: