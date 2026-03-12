Tungt för Nottingham – föll hemma mot Midtjylland

Nottingham Forest fortsätter gå tungt.

Under torsdagen föll laget hemma mot Midtjylland i det första mötet i åttondelsfinalen i Europa League.

Foto: Bildbyrån

Nottingham har haft en tuff period i Premier League och står utan seger på sju matcher i ligan. Nu kom ytterligare ett bakslag när danska Midtjylland tog en skrällseger på City Ground.

Matchens enda mål gjordes av Cho Gue-sung, som gav gästerna ledningen och till slut segern med 1–0.

Resultatet innebär att Midtjylland har ett bra utgångsläge inför returmötet i Danmark nästa vecka.