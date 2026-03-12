Tungt för Nottingham – föll hemma mot Midtjylland
Nottingham Forest fortsätter gå tungt.
Under torsdagen föll laget hemma mot Midtjylland i det första mötet i åttondelsfinalen i Europa League.
Nottingham har haft en tuff period i Premier League och står utan seger på sju matcher i ligan. Nu kom ytterligare ett bakslag när danska Midtjylland tog en skrällseger på City Ground.
Matchens enda mål gjordes av Cho Gue-sung, som gav gästerna ledningen och till slut segern med 1–0.
Resultatet innebär att Midtjylland har ett bra utgångsläge inför returmötet i Danmark nästa vecka.
