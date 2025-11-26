Nottingham-stjärnan skadad – missar MFF-mötet

Imorgon, torsdag, tar Nottingham Forest mot Malmö FF.

Då kommer stjärnan Morgan Gibbs-White att missa matchen – till följd av en skada.

– Vi hoppas att det inte är något allvarligt, säger Nottingham-tränaren Sean Dyche enligt The Athletic.

Foto: Bildbyrån

Under torsdagskvällen tar Premier League-laget Nottingham Forest mot allsvenska Malmö FF i Europa Leagues femte ligaomgång.

Matchen blir en repris av finalen i Europacupen 1979 på The City Ground – som hemmalaget vann.

Dagen innan matchen meddelar dock Nottingham-tränaren Sean Dyche att man kommer att få klara sig utan en av sina största stjärnor, mittfältaren Morgan Gibbs-White.

– Vi hoppas att det inte är något allvarligt, men han kommer att missa denna match, säger Dyche enligt The Athletic.

Under helgen som var besegrade Nottingham Forest Liverpool med hela 3-0 på Anfield. Då gjorde Gibbs-White bortalagets tredje mål.