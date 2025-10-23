Nygren hjälte – när Celtic vände och vann
Celtic vände och vann hemma mot Sturm Graz ikväll.
Stor hjälte för den skotska storklubben blev Benjamin Nygren.
Svensken stod för det matchavgörande målet.
Celtic fick en tuff start hemma mot Sturm Graz.
Bortalaget tog ledningen redan i den 15:e minuten och ledningen stod sig till paus.
Efter dryga timmens spel lossnade det dock för Celtic, Liam Scales satte dit 1–1 i den 61:a minuten och bara några minuter senare satte Benjamin Nygren dit 2–1, vilket också blev det matchavgörande målet.
Kort efter Nygrens mål blev Tochi Chukawuani utvisad i bortalaget och efter det mäktade inte österrikarna med någon ordentlig kvitteringsforcering.
Svensken står nu noterad för fyra mål och fyra assist på 14 matcher i den skotska storklubben den här säsongen.
