Nygren hjälte – när Celtic vände och vann

Celtic vände och vann hemma mot Sturm Graz ikväll.

Stor hjälte för den skotska storklubben blev Benjamin Nygren.

Svensken stod för det matchavgörande målet.

Foto: Alamy

Celtic fick en tuff start hemma mot Sturm Graz.

Bortalaget tog ledningen redan i den 15:e minuten och ledningen stod sig till paus.

Efter dryga timmens spel lossnade det dock för Celtic, Liam Scales satte dit 1–1 i den 61:a minuten och bara några minuter senare satte Benjamin Nygren dit 2–1, vilket också blev det matchavgörande målet.

Kort efter Nygrens mål blev Tochi Chukawuani utvisad i bortalaget och efter det mäktade inte österrikarna med någon ordentlig kvitteringsforcering.

Svensken står nu noterad för fyra mål och fyra assist på 14 matcher i den skotska storklubben den här säsongen.