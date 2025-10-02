Osannolikt straffdrama när Roma föll mot Lille

Roma hade chanser att vända hemma mot Lille i Europa League.

Men laget brände tre straffar och föll med 0–1.

Foto: Bildbyrån

Redan efter sex minuter hamnade Roma i underläge mot Lille. Hákon Arnar Haraldsson utnyttjade ett misstag i Romaförsvaret och satte 0–1 för de franska gästerna.

Mot slutet av matchen fick Roma tre straffar. Artem Dovbyk fick två av sina försök räddade av Berke Özer, som dock lämnat mållinjen för tidigt. När Matias Soulé tog hand om den tredje straffen var resultatet detsamma – bollen gick inte i mål.

– Jag har aldrig sett tre straffar missas i en och samma match, sa Gian Piero Gasperini till Sky Sport Italia.