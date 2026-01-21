Pontus Janssons gliring: ”En sämre variant av Zlatan”

I morgon ställs Malmö FF mot Röda Stjärnan – och Marko Arnautovic.

Då menar MFF-mittbacken Pontus Jansson att han har mött minst en bättre spelare.

Foto: Bildbyrån

Efter sex omgångar av ligafasen i Europa League har Malmö FF skrapat ihop en poäng, och har inte längre chans på slutspel.

Det har däremot Röda Stjärnan, eller Crvena zvezda, som har spelat in tio poäng inför morgondagens möte med MFF på Eleda Stadion.

I Röda Stjärnan finns, sedan i somras, en viss 36-årig Marko Arnautovic som tidigare i sin karriär har ställts mot Sverige med sitt Österrike många gånger.

Vid flera tillfällen har också Arnautovic kallats för ”Österrikes Zlatan” då de har ett par drag som liknar varandra.

Däremot är de långt från lika bra, om du frågar MFF:s Pontus Jansson.

– Jag har alltid kallat honom en sämre variant av Zlatan, säger Jansson under en presskonferensen och fortsätter:

– Vi respekterar honom och han är fortsatt en bra spelare ska tilläggas. Han är inte på dekis. Det blir viktigt att hålla reda på honom då han är viktig för deras spel. Det blir en bra fajt.

Morgondagens match blir den första för Miguel Ángel Ramirez som huvudtränare för Malmö FF.