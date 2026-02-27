Så lottades Europa League-åttondelsfinalerna
Europa League-slutspelet fortsätter.
Nu har åttondelsfinalerna lottats.
Malmö FF åkte ur Europa League redan i ligafasen. Nu går turneringen in mot sitt slutskede när åttondelsfinalerna har lottats.
Williot Swedbergs och Carl Starfelts Celta Vigo ställs mot Lyon. Det spelas dessutom ett italienskt möte mellan Bologna och Roma. Den danska representanten Midtjylland ställs mot Premier League-laget Nottingham Forest.
Slutspelsträd 1:
Ferencvaros mot Braga
Panathinaikos mot Real Betis
Genk mot Freiburg
Celta Vigo mot Lyon
Slutspelsträd 2:
Stuttgart mot Porto
Nottingham Forest mot Midtjylland
Bologna mot Roma
Lille mot Aston Villa
Åttondelsfinalerna spelas den 12 och 19 mars.
