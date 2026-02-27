Så lottades Europa League-åttondelsfinalerna

Europa League-slutspelet fortsätter.

Nu har åttondelsfinalerna lottats.

Malmö FF åkte ur Europa League redan i ligafasen. Nu går turneringen in mot sitt slutskede när åttondelsfinalerna har lottats.

Williot Swedbergs och Carl Starfelts Celta Vigo ställs mot Lyon. Det spelas dessutom ett italienskt möte mellan Bologna och Roma. Den danska representanten Midtjylland ställs mot Premier League-laget Nottingham Forest.

Slutspelsträd 1:

Ferencvaros mot Braga

Panathinaikos mot Real Betis

Genk mot Freiburg

Celta Vigo mot Lyon

Slutspelsträd 2:

Stuttgart mot Porto

Nottingham Forest mot Midtjylland

Bologna mot Roma

Lille mot Aston Villa

Åttondelsfinalerna spelas den 12 och 19 mars.