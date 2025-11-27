Prenumerera

Skandalscener – Malen träffad av inkastat föremål

Donyell Malen gav Aston Villa ledningen hemma mot Young Boys.
Då valde målskytten att fira framför bortasupportrarna – och fick ett föremål inkastat på sig.
Det ledde till att nederländaren började blöda och fick ett jack i huvudet.

Matchen mellan Aston Villa och Young Boys i Europa League var 26 minuter gammal när Donyell Malen gav hemmalaget ledningen.

Då valde 26-åringen att fira framför den tillresta klacken – varpå skandalscener utspelade sig.

Aston Villa-spelaren fick ett föremål inkastat på sig vilket ledde till att han fick ett jack i huvudet och började blöda.

När samma spelare sedan gjorde 2-0 i samma halvlek valde han att fira genom att glida på knä framför Young Boys-klacken. Även denna gång kastades föremål in mot spelaren, som nu såg ut att klara sig från att bli träffad.

Denna gång valde dock domaren att pausa spelet samtidigt som spelare i bortalaget försökte att lugna ner de tillresta supportarna.

Aston Villa vann matchen med 2-1.

