Swedberg målskytt i Celta Vigos uttåg ur Europa League

Celta Vigo är ute ur Europa League.

Spanjorerna förlorade kvartsfinal-mötena med totalt 6-1 mot Freiburg.

Glädjande ikväll var däremot att Williot Swedberg nätade.

Inför den andra kvartsfinalen hade Celta Vigo ett tufft utgångsläge då man kom från en 3-0 förlust i det första mötet mot Freiburg.

I kvällens möte fick Celta Vigo en jobbig start. Gästande Freiburg gjorde två snabba mål i den 35:e och 39:e minuten och satte hemmalaget i ett tydligt underläge.

Williot Swedberg inledde matchen på bänken men kom in efter paus. Kort inpå den andra halvleken utökade Freiburg sin ledning till 3-0.



Celta Vigo fick däremot in ett tröstmål. I den 91:a minuten nätade Swedberg och matchen slutade 3-1.

Totalt slutade kvartsfinalen med 6-1.

Carl Starfelt saknades i matchen på grund av skada.