TRE PUNKTER: ”Så får man inte göra, Busanello och Olsen”

Malmö FF premiärspelade i Europa League på ett halvtomt Eleda stadion.

Då ledde två individuella misstag till förlust mot Ludogorets.

Här är FotbollDirekts Tor Sundbergs tre punkter från 1-2-debaclet.

Foto: Bildbyrån

Nej Gabriel, så får man inte göra

Spelar man i ligafasen av Europa League får man infinna sig i att VAR används under matcherna.

Det verkade Malmö FF:s Gabriel Busanello inte vara medveten om när han rev ner svenske Edvin Kurtulus i egen box.

Det var dock inte många som noterade det i stunden, då matchen fortgick och de Himmelsblå tilldelades en hörnspark. Innan den slogs fick dock huvuddomaren höra att det var en potentiell VAR-situation i det anfall som föranledde MFF-hörnan.

Efter att domaren sprungit ut till tv-skärmen och fått Gabriel Busanellos misstag uppspelat kunde Robin Olsen inte rädda Petar Stanić straff.

Att VAR existerar i denna turnering kan vara en bra sak att veta till nästa match, Gabriel. För så får man inte göra.

Nej Robin, så får man inte göra

Robin Olsen har varit i händelsernas centrum den senaste tiden, och inte av särskilt smickrande anledningar.

Efter hemkomsten till Malmö FF har mycket handlat om misstag, poängtapp och svaga prestationer.

Detta gäller både i MFF-tröjan och den blågula landslagströjan.

Misstaget mot Slovenien har fått mycket uppmärksamhet och till viss del ingripandet vid 2-0-målet mot Kosovo.

Idag kom landslagsmålvakten ut fel i sitt eget straffområdet vilket ledde till att Erick Bile kunde raka in 2-0 för bulgarerna.

Så får man inte göra i en Europa League-match, Robin.

En tuff höst att vänta för de Himmelsblå

I allsvenskan är man just nu sexa, med hela 18 poäng upp till serieledarna från Listerlandet.

I de fyra senaste seriematcherna har man endast tagit tre poäng, och detta utan en seger.

Nu har man alltså gått in i Europa Leagues ligafas, och ska ställas mot lag som Viktoria Plzen, Dinamo Zagreb, Panathinaikos, Nottingham Forest, Porto, Röda stjärnan och Genk.

Det har jag ytterst svårt att se resultera i särskilt många segrar och en höst likt den Elfsborg stod för i fjol.

Med tanke på den senaste tidens resultat, ett halvtomt Eleda stadion ikväll och prestationen mot laget från Bulgarien tror jag att Malmös höst kommer att bli ytterst tuff. Detta trots att man idag stod för en adekvat prestation över 90 minuter och lyckades få in en reducering.