Tungt för Thelin – Aberdeen föll i EL-playoff

Aberdeen föll i Europa League-playoff mot FSCB.

Mötet slutade totalt 5–2 till det rumänska laget.

Under torsdagen ställdes Jimmy Thelins Aberdeen mot rumänska FCSB i Bukarest. Inför returmötet stod det 2–2.

Returmatchen blev en mardröm för den svenska tränaren och hans Aberdeen. I den 45 minuten drog den förre BP-spelaren Alexander Jensen på sig sitt andra gula och Aberdeen tvingades spela med en man mindre i en hel halvlek.

Det innebar i sin tur att FCSB gjorde tre snabba mål och stängde matchen. Dubbelmötet slutade 5–2 till FCSB.

Thelin och Aberdeen får spela Conference League i stället.