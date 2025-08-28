Tungt för Thelin – Aberdeen föll i EL-playoff
Aberdeen föll i Europa League-playoff mot FSCB.
Mötet slutade totalt 5–2 till det rumänska laget.
Under torsdagen ställdes Jimmy Thelins Aberdeen mot rumänska FCSB i Bukarest. Inför returmötet stod det 2–2.
Returmatchen blev en mardröm för den svenska tränaren och hans Aberdeen. I den 45 minuten drog den förre BP-spelaren Alexander Jensen på sig sitt andra gula och Aberdeen tvingades spela med en man mindre i en hel halvlek.
Det innebar i sin tur att FCSB gjorde tre snabba mål och stängde matchen. Dubbelmötet slutade 5–2 till FCSB.
Thelin och Aberdeen får spela Conference League i stället.
