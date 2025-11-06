”VNL” spelade hela matchen när Aston Villa vann

Victor Nilsson Lindelöf startade och spelade 90 minuter när Aston Villa besegrade Maccabi Tel Aviv med 2–0 i Europa League.

Svensken höll nollan i en match som präglades av stora säkerhetsåtgärder.



För andra gången den här säsongen fick Victor Nilsson Lindelöf starta för Aston Villa, i kväll i matchen mot Maccabi Tel Aviv i Europa League.



Matchen präglades av sota säkerhetsåtgärder med 700 poliser på plats, efter tidigare beslut om att stänga bortasupportrar på grund av oro för protester kopplade till kriget i Gaza.

På planen tog Aston Villa kommandot. Ian Maatsen gav hemmalaget ledningen strax före halvtid, och Donyell Malen utökade till 2–0 från straffpunkten i den andra halvleken.



Resultatet gav Villa tre poäng och ett starkt formbesked för svensken inför landslagssamlingen.