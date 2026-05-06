Aktuell för VM-truppen 2018: ”Var väldigt nära”

Jiloan Hamad spelade aldrig en tävlingsmatch för Sverige.

Trots det var han nära VM truppen för åtta år sedan.

Det berättar TV4-experten i Fotbollskanalens program Bollklubben.

Janne Andersson bjöd inte på några större skrällar när han presenterade sin trupp för VM-slutspelet 2018. Men det hade det kunnat bli.

Jiloan Hamad, som numera är expert för TV4, berättar att han var nära att få en plats på planet till Ryssland.

– Janne ringde mig dagen före uttagningen och förklarade att jag var väldigt nära, men att han tyvärr bestämt sig åt det mer konservativa hållet med att ta med de som varit med i kvalet. Det var väldigt nära, säger Hamad i Fotbollskanalens program Bollklubben.

Jiloan Hamad, som då spelade i Hammarby, togs ut till januariturnén 2018 under Janne Andersson. Det skulle också bli sista gången som Hamad drog på sig den blågula tröjan.

– Han hade inte behövt ringa mig och förklara sig. Jag var mest förvånad över det. Jag hade inte varit med någon gång under Janne, men jag hade gjort flera januariturnéer, samt varit med i U21-landslaget. Han hade inte behövt ringa egentligen, men det var kul, menar han.

Istället för en karriär i Blågult valde Hamad att representera Irak, där det dock endast blev en landskamp. För Sverige blev det totalt åtta matcher.