Antwi hoppas på debut mot Polen: ”Min mamma var så stolt”

Sveriges nykomling Genesis Antwi kan få debutera mot Polen på tisdag.

Uttagningen kom som en stor överraskning för 19-åringen.

– Jag ringde min mamma direkt efter, och jag var så taggad, säger han.

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Genesis Antwi var en av de stora överraskningarna när Graham Potter presenterade truppen till Sveriges avslutande Nations League-matcher. Nu hoppas Chelsea-talangen, som är utlånad till Strasbourg, på debut i Wrocław på tisdag.

– Ja, vi får se. Jag hoppas att jag kan debutera i morgon, men vi får se. Det är inte mitt beslut, säger han i TV4:s livesändning från mixzonen inför Graham Potter och Yasin Ayaris presskonferens.

Han såg sitt namn i truppen innan förbundskaptenen hann ringa.

– Ja, faktiskt, jag såg mitt namn först, och sedan ringde Graham mig. Jag ringde min mamma direkt efter, och jag var så taggad. Hon var så stolt över mig.

– Jag var så glad, jag kunde inte tro det. Min mamma var så stolt. Hon sa: ”Hela ditt liv har du jobbat för det här och nu är du här, du måste fortsätta, fortsätta jobba hårt.”

Under samlingen har Anthony Elanga tagit hand om honom.

– Elanga är en rolig person. Vi är båda från London, så jag tror att vi bara klickar. Han har tagit hand om mig, och han vet hur det kan vara som ung att spela i Sveriges landslag. Det har varit ett bra stöd.

Antwi började spela fotboll i Hammarby innan familjen flyttade till London.

– Jag började i Hammarby och flyttade till London när jag var sju. Sedan gick jag till Sutton United, där Chelsea såg mig, och jag gick till Chelsea när jag var tolv. Där har jag varit sedan dess, och nu är jag i Strasbourg.

Han hade kunnat välja två andra landslag, men säger att valet av Sverige var självklart.

– För mig är Sverige det rätta beslutet. Jag är verkligen glad att vara här, och jag har spelat för U17 och många ungdomslandslag. Jag tycker bara att det är rätt.

Även om han inte följer allsvenskan så noga är Hammarbyhjärtat kvar i familjen.

– Min storebror gör det. Han håller på Hammarby.