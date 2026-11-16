Ronaldos mamma sågar Portugal efter förlusten: ”Jag blev glad”

Cristiano Ronaldos mamma Dolores Aveiro jublade över Portugals 1–4-förlust mot Danmark.

Hon menar att hennes son inte blev respekterad i landslaget, inte ens av lagkamraterna.

Nu svarar förbundskaptenen Jorge Jesus.

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Portugal fick en tung start på livet efter Cristiano Ronaldo. Förlusten med 1–4 mot Danmark oroade många, men inte Ronaldos mamma Dolores Aveiro.

Under ett event hos Sporting gick hon till hårt angrepp mot landslaget, enligt portugisiska medier som Goal återger.

– Förlusten var välförtjänt, och jag blev glad över den, säger hon.

Aveiro är kritisk till hur förbundet hanterade avskedet av 41-åringen, som gjorde 146 mål på 234 landskamper och ledde Portugal till EM-guld 2016 och två Nations League-titlar. Enligt henne borde hyllningen ha hållits när Ronaldo själv var på plats.

Hon riktar också kritik mot hans tidigare lagkamrater.

– I landslaget blev han inte respekterad, inte ens av sina lagkamrater, säger Aveiro.

I stället lyfter hon fram Sporting, klubben där Ronaldos proffskarriär började.

– Det är här, på Sporting, som vi ska hylla honom. Här förstår de hans värde.

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Förbundskaptenen Jorge Jesus, som hade en uppmärksammad konflikt med Ronaldo innan han slutade i landslaget, valde att inte gå i polemik när han fick frågan på en presskonferens.

– Ska jag nu behöva svara Cristiano Ronaldos mamma? Min mamma också. Cristiano Ronaldos mamma är en dam som jag respekterar mycket. En mamma är fortfarande en mamma, det finns inget man kan göra åt det. Jag förstår hennes uttalanden, säger Jesus.

Det är absolut inte första gången någon i Ronaldos närmaste krets går hårt åt landslaget i media. Under VM 2022, när Ronaldo petades av dåvarande förbundskaptenen Fernando Santos, skrev hans partner Georgina Rodríguez på Instagram att det var synd att inte få njuta av ”världens bästa spelare” i 90 minuter.