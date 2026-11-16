Officiellt: Ulf Kristiansson lämnar BP

IF Brommapojkarna bekräftar att huvudtränaren Ulf Kristiansson lämnar efter säsongen.

I år ledde han laget till ett nytt allsvenskt poängrekord för klubben.

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För några dagar sedan berättade Ulf Kristiansson för Sportbladet att han lämnar IF Brommapojkarna när kontraktet går ut. Nu bekräftar klubben beskedet.

Kristiansson kom till BP inför säsongen 2024 och började som huvudtränare för P19. Året därpå tog han klivet upp till herrlaget, där han först delade huvudtränarrollen med Fredrik Landén. Den här säsongen har han varit ensam huvudtränare, och BP har slagit sitt tidigare poängrekord i allsvenskan.

”Från klubbens sida vill vi rikta ett stort tack till Uffe för hans insatser under åren i BP, från P19 till herrlaget. I rollen som huvudtränare har Uffe varit en viktig del i arbetet med att etablera och stabilisera BP som en allsvensk förening. Under årets säsong har han dessutom lett laget till ett nytt allsvenskt poängrekord i klubbens historia”, säger sportchefen Sean Sabetkar på klubbens hemsida, och fortsätter:

”Han har även bidragit till klubbens spelarutveckling, både genom att utveckla egna akademispelare till herrlaget och vidare ut i Europa, samt genom att ge spelare utifrån en plattform att ta nästa steg i sina internationella karriärer. Under perioden har han också varit en del av den utveckling som möjliggjort flera betydande spelarförsäljningar. Jag vill tacka Uffe för ett gott samarbete under året och önska honom stort lycka till i sina framtida uppdrag.”

Enligt Sportbladet har BP redan pratat med två tänkbara efterträdare: Hammarbys assisterande tränare Fredrik Samuelsson och Christofer Augustsson, som tidigare var assisterande tränare i Mjällby.