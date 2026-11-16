Klart: Öster bryter med Mäenpää

Östers IF och Aapo Mäenpää har kommit överens om att bryta kontraktet.

28-åringen har spelat på lån i FC Haka under hösten.

Nu vill han fortsätta karriären i Finland.

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Ytterbacken Aapo Mäenpää kom till Östers IF inför säsongen på ett kontrakt som skulle ha gällt över 2028. Det blev dock bara sju matcher för klubben innan han lånades ut till FC Haka i somras.

Nu bryter parterna avtalet.

– Jag tror att detta är den bästa lösningen för både oss och för Aapo. Han har gjort det bra i FC Haka sedan han blev utlånad dit i somras och nu vill han gärna fortsätta sin karriär på annat håll hemma i Finland”, säger sportchefen Ola Larsson i ett uttalande.

Mäenpää själv säger så här:

– När jag skrev på för Öster trodde jag att det skulle sluta annorlunda men det händer saker i fotbollen och i livet som gör att situationen kan förändras. Jag tackar för min tid i Öster och jag önskar klubben lycka till i framtiden.