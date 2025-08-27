Återvänder till Blågult – Tomasson: ”Jag har varit nyfiken”

SOLNA. Niclas Eliasson är tillbaka i landslaget.

För FotbollDirekt berättar Jon Dahl Tomasson varför.

– Jag har varit nyfiken på om han skulle stanna i AEK Aten eller inte. Jag är väldigt glad att han får speltid igen, säger förbundskaptenen.

Bildmontage. Foto: Bildbyrån

Det var i junisamlingen i fjol som Niclas Eliasson debuterade i det svenska A-landslaget. Jon Dahl Tomasson gav AEK Aten-svensken stort förtroende direkt och under ett års tid var det ofta Eliasson som startade som högervinge i danskens 3-5-2-formation.

Men så i förra samlingen var Eliasson plötsligt petad. Yttern hade tappat sin plats i AEK Aten och under sommaren har det varit en följetång huruvida den 29-årige Falkenbergssonen skulle bli kvar i den grekiska storklubben eller inte.

Eliasson var först utanför AEK Atens Europatrupp, men så skrevs han in igen inför mötena med Anderlecht förra veckan – och Eliasson tackade för förtroendet genom att näta i Conference League-playoffet mot belgarna.

Tillbaka i Blågult

Nu kom också belöningen från Jon Dahl Tomasson som ett brev på posten. När dansken tog ut sin trupp till Sveriges VM-kvalmatcher mot Slovenien och Kosovo under onsdagen fanns Eliassons namn med igen efter petningen senast.

– Ibland kommer man med, ibland inte och då kan man komma med nästa gång. I Grekland trodde man att han skulle bort i sommar, nu stannar han, han är tillbaka i laget där och gjorde ett bra mål mot Anderlecht. Sedan ska man inte glömma att Emil Holm är skadad, säger Tomasson om Atalantas högervinge.

Har du pratat med Eliasson?

– Vi har pratat. Jag har varit nyfiken på om han skulle stanna i AEK Aten eller inte. Jag är väldigt glad att han får speltid igen, att han stannar kvar där.