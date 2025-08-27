Nästa vecka ger sig Sverige in i kvalet till VM 2026.

Under onsdagen tar förbundskapten Jon Dahl Tomasson ut truppen till matcherna mot Slovenien och Kosovo.

Se hela den blågula truppen här!

Foto: Bildbyrån

Efter två landslagssamlingar med träningsmatcher går det svenska herrlandslaget in i kvalspelet till VM 2026 i USA, Mexiko och Kanada.

Sverige inleder kvalspelet med att gästa Slovenien på bortaplan under fredagen den 5:e september innan man reser till Pristina för att spela mot Kosovo den 8:e september.

Utöver Slovenien och Kosovo ingår Schweiz i den fyralagsgrupp som Blågult har lottats in i. Där kommer vinnaren att ta sig direkt till VM-slutspelet och tvåan i gruppen spela en play off-serie för att få tag på en VM-biljett.

Under onsdagen tog förbundskapten Jon Dahl Tomasson ut den landslagstrupp som ska möta Slovenien och Kosovo. I den står det bland annat klart att Alexander Isak är uttagen trots strejken från Newcastle samt att lagkapten Victor Nilsson Lindelöf missar samlingen.

I tillägg till det, och att Nilsson Lindelöf samt Dejan Kulusevski saknas, meddelade förbundskaptenen att Isak Hien kommer att vara lagkapten i de kommande matcherna.

Hela Sveriges VM-kvaltrupp

Målvakter: Viktor Johansson, Kristoffer Nordfeldt, Robin Olsen.

Backar: Samuel Dahl, Hjalmar Ekdal, Gabriel Gudmundsson, Isak Hien, Emil Krafth, Gustaf Lagerbielke, Ken Sema, Daniel Svensson.

Mittfältare/Forwards: Yasin Ayari, Lucas Bergvall, Alexander Bernhardsson, Anthony Elanga, Niclas Eliasson, Viktor Gyökeres, Alexander Isak, Jesper Karlström, Hugo Larsson, Jordan Larsson, Sebastian Nanasi, Benjamin Nygren, Anton Salétros.