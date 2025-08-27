Här är Jon Dahl Tomassons VM-kvaltrupp
Nästa vecka ger sig Sverige in i kvalet till VM 2026.
Under onsdagen tar förbundskapten Jon Dahl Tomasson ut truppen till matcherna mot Slovenien och Kosovo.
Se hela den blågula truppen här!
Efter två landslagssamlingar med träningsmatcher går det svenska herrlandslaget in i kvalspelet till VM 2026 i USA, Mexiko och Kanada.
Sverige inleder kvalspelet med att gästa Slovenien på bortaplan under fredagen den 5:e september innan man reser till Pristina för att spela mot Kosovo den 8:e september.
Utöver Slovenien och Kosovo ingår Schweiz i den fyralagsgrupp som Blågult har lottats in i. Där kommer vinnaren att ta sig direkt till VM-slutspelet och tvåan i gruppen spela en play off-serie för att få tag på en VM-biljett.
Under onsdagen tog förbundskapten Jon Dahl Tomasson ut den landslagstrupp som ska möta Slovenien och Kosovo. I den står det bland annat klart att Alexander Isak är uttagen trots strejken från Newcastle samt att lagkapten Victor Nilsson Lindelöf missar samlingen.
I tillägg till det, och att Nilsson Lindelöf samt Dejan Kulusevski saknas, meddelade förbundskaptenen att Isak Hien kommer att vara lagkapten i de kommande matcherna.
Hela Sveriges VM-kvaltrupp
Målvakter: Viktor Johansson, Kristoffer Nordfeldt, Robin Olsen.
Backar: Samuel Dahl, Hjalmar Ekdal, Gabriel Gudmundsson, Isak Hien, Emil Krafth, Gustaf Lagerbielke, Ken Sema, Daniel Svensson.
Mittfältare/Forwards: Yasin Ayari, Lucas Bergvall, Alexander Bernhardsson, Anthony Elanga, Niclas Eliasson, Viktor Gyökeres, Alexander Isak, Jesper Karlström, Hugo Larsson, Jordan Larsson, Sebastian Nanasi, Benjamin Nygren, Anton Salétros.
Nu inleds resan mot VM 2026 🔥
🇸🇮-🇸🇪 | 5 sep
🇽🇰-🇸🇪 | 8 sep pic.twitter.com/0JFVHwUyMi
— Svensk Fotboll (@svenskfotboll) August 27, 2025
