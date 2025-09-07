Kosovo mot Sverige imorgon.

Då kommer hemmalaget tvingas klara sig utan Amir Rrahmani.

Mittbacken är nämligen skadad och missar morgondagens match.

Kosovo har åkt på ett riktigt tungt bakslag inför morgondagens möte med Sverige.

Amir Rrahmani missar morgondagens match mot Blågult.

Rrahmani skadade sig mot Schweiz i kvalpremiären och det kosovanska förbundet meddelar nu att lagkaptenen är otillgänglig inför morgondagens match.

Det är en muskelskada som sätter stopp för 31-åringen som också lämnat landslagssamlingen.