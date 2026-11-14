Gerrard till Zlatan: ”Tack för att du förstörde min 100:e landskamp”

Sverige möter Bosnien i kväll, exakt 14 år efter en av de mest minnesvärda kvällarna på arenan.

Då förstörde Zlatan Ibrahimović Steven Gerrards stora dag.

– Ett av de bästa målen jag har sett, säger den förre England-kaptenen.

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Den 14 november 2012 invigdes Friends Arena, i dag Strawberry Arena, med en vänskapsmatch mellan Sverige och England. För Steven Gerrard skulle det bli en stor kväll, eftersom han gjorde sin 100:e landskamp. Men det blev Zlatan Ibrahimović som stal showen, med alla fyra målen i Sveriges 4–2-seger.

I podden The Overlap berättar Gerrard om matchen.

– Jag minns matchen, ja. Ett riktigt stolt ögonblick för mig och min familj, att nå 100 landskamper under Roy Hodgson. Vi förlorade med 4–2. Så, ja, Zlatan förstörde dagen, eller hur? Han dök upp och såg att det var lite ståhej kring mig före matchen, och han stod nog bara och tittade och tänkte: ”Jag ska förstöra hans dag”. Och det gjorde han. Han gjorde fyra mål. Ett var en cykelspark, vilket är helt sjukt. Ett otroligt mål. Förmodligen ett av de bästa målen jag har sett, säger Gerrard.

På frågan om var han befann sig när cykelsparken gick in svarar han med ett skämt.

– Jag försökte komma nära honom. Jag skulle ha stoppat det där. Nej, men lyssna, han var ospelbar den dagen. Och när man står på en plan bredvid Zlatan. Han är en stor kille ändå, runt 1,95, men när han får på sig matchstället ser han ännu större, starkare och mer kraftfull ut, säger han och fortsätter:

– Jag stötte på honom flera år senare i LA och minns att jag sa till honom: ”Ja, tack för att du förstörde min 100:e landskamp. Det uppskattar jag.” Men det var ett fantastiskt ögonblick för mig att nå 100 landskamper och ansluta till en väldigt liten skara spelare på den listan, för jag drömde aldrig om att jag skulle spela för England 100 gånger.

I kväll ska Sverige försöka skapa nya minnen på samma arena, när Bosnien-Hercegovina är motståndare i en gruppfinal i Nations League.