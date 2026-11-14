JUST NU: Supertvåan leder anfallet – Kulusevski på bänken

Sverige tar emot Bosnien-Hercegovina i en gruppfinal i Nations League i kväll.

Med en seger är uppflyttningen till A-divisionen klar.

Avspark är klockan 20.45 på Strawberry Arena. Se startelvorna nedan.

Foto: Bildbyrån

Sverige toppar gruppen med tio poäng efter två segrar mot Rumänien, en mot Polen och 1–1 borta mot Bosnien-Hercegovina i oktober. Bosnierna ligger två poäng efter.

Det betyder att en seger i kväll säkrar gruppsegern och avancemanget till A-divisionen i Nations League. Vid oavgjort har Sverige fortfarande allt i egna händer inför den sista matchen borta mot Polen, men förlorar Sverige går Bosnien förbi.

Ramen är det inget fel på. Taket på Strawberry Arena är öppet, och enligt förbundet har runt 52 000 biljetter sålts, många av dem till bosniska supportrar. Därmed kan herrlandslagets publikrekord på arenan, 50 151 från VM-kvalet mot Schweiz 2025, slås.

Alla ögon är på Viktor Gyökeres, som har gjort mål i sju raka matcher i Nations League, vilket är rekord i turneringen. Samtidigt kan Dejan Kulusevski göra comeback i landslaget efter två år, och Alieu Njie och Genesis Antwi kan göra sina debuter.

Lagens startelvor

Sverige

Viktor Johansson, Daniel Svensson – Victor Nilsson Lindelöf, Gustaf Lagerbielke, Gabriel Gudmundsson – Anthony Elanga, Yasin Ayari, Hugo Larsson, Sebastian Nanasi – Alexander Isak, Viktor Gyökeres.

Bosnien-Hercegovina

Martin Zlomislic – Stjepan Radeljic, Nikola Katic, Saed Kolasinac – Amar Dedic, Armin Gigovic, Kerim Alajbegovic, Ermedin Demirovic, Ivan Basic – Haris Tabakovic, Esmir Bajraktarevic.