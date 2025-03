Bergvall kan missa matchen mot Luxemburg: ”Han är förkyld”

Lucas Bergvall har blivit sjuk och riskerar att missa matchen mot Luxemburg.

Det meddelar herrlandslagets förbundskapten, Jon Dahl Tomasson.

– Han är förkyld och inte i toppform, säger ”JDT”till Sportbladet.

Under onsdagen genomförde det svenska herrlandslaget ett träningspass i Marbella, där de håller till inför lördagens träningsmatch mot Luxemburg.



På plats fanns 19 spelare att tillgå, en av de som inte fanns med var Lucas Bergvall. Han har gått och blivit sjuk.



– Han är förkyld och inte i toppform. Nu fick han stanna i sängen, så får vi se hur han känner sig under dagen. Vi får avvakta hur det blir med matchen på lördag, det kan vi inte avgöra nu, säger Jon Dahl Tomasson till Sportbladet och fortsätter:



– Han kanske kunde ha varit med litegrann i dag, men det finns ingen anledning att ta några risker.



Matchen mellan Luxemburg och Sverige spelas på lördag, med avspark 18.00. Under tisdagen tar Sverige mot Nordirland på Nationalarenan, med avspark 19.00.



Om Lucas Bergvall kommer finnas tillgänglig till någon av matcherna återstår alltså att se. Hittills står 19-åringen noterad för tre A-landskamper.