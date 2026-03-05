Beskedet: Norge möter Sverige inför VM 2026

Den 11 juni drar fotbolls-VM 2026 igång i USA, Mexiko och Kanada.

Den 1 juni kommer Norge att ta emot Sverige i en träningsmatch på Ullevål Stadion.

– Det känns bra att ha motståndet på plats, säger landslagschefen Stefan Pettersson.

Foto: Bildbyrån

Norge har redan tagit sig till VM 2026 efter att ha vunnit sin kvalgrupp i stor stil.

För svensk del har man, efter ett fiaskokval, fortsatt chansen att ta sig till slutspelet under sommaren. Detta då man ställs mot Ukraina i play off-semifinal samt Polen eller Albanien i en eventuell final.

I dag, torsdag, står det klart att Sverige kommer att resa till Oslo för att träningsspela mot det norska herrlandslaget på Ullevål den 1 juni.

– Det känns bra att ha motståndet på plats i den första matchen i juni och vi ser fram emot att åka till Oslo och spela mot Norge. Det blir ett klassiskt nordiskt möte med bra energi, säger landslagschefen Stefan Pettersson i ett uttalande.

Norges förbundskapten, Ståle Solbakken:

– Jag är säker på att Graham Potter får fart på Sverige igen. De har en rimlig chans att lyckas i mars och därmed komma VM-klara och fulla av självförtroende till Oslo i juni. Det är alltid något speciellt med ett grannlandsderby, det blir bra tryck både på planen och på läktaren. En sådan match blir en perfekt uppladdning inför VM för oss, säger han till SvFF.

Vilka Sverige kommer att möta i den andra träningsmatchen i juni står ännu inte klart.



